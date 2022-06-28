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Литва попросила ЕС не уступать России по транзиту в Калининград

11:27
  • вторник
  • 28 июня 2022

Вильнюс ввел транспортную блокаду Калининградской области

Уступки для России по вопросу транзита через территорию Евросоюза в Калининградскую область могут увеличить политическую напряженность в регионе. Такое заявление во вторник, 28 июня, сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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По мнению политика, Россия не может требовать какого-либо пересмотра санкций и уступок — "этого нужно избегать, как четко выразилась Еврокомиссия". Ландсбергис заявил, что лично слышал: ЕК придерживается позиции, что Москва не может получить дипломатическую победу в вопросе санкций.

Поскольку Еврокомиссия еще прорабатывает вопросы реализации антироссийских санкций Евросоюза, министр выразил обеспокоенность наличием потенциальной возможности любых колебаний. Ландсбергис заявил, что Россия может воспринять это как признак слабости и победы своей дипломатии, сообщает "Интерфакс".

27 июня власти Литвы в ходе консультаций с Еврокомиссией договорились об основных принципах и основополагающих установках транзита российских грузов в Калининградскую область. Конкретные принципы и установки Вильнюс не раскрыл, отметив лишь, что они были согласованы единогласно.

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