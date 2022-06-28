Минобороны прокомментировало удар по украинскому Кременчугу

Детонация припасов вызвала пожар в не функционировавшем ТЦ

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием по ангарам в районе Кременчугского завода дорожных машин.

Там хранились европейские и американские оружие и боеприпасы, предназначенные для украинской группировки в Донбассе, об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Из-за детонации боеприпасов произошел пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре, уточнили в оборонном ведомстве.

"Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре", - говорится в сообщении.

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