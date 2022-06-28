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В России за сутки госпитализировали 1425 больных COVID-19

11:32
  • вторник
  • 28 июня 2022

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 66 регионах

За сутки в России госпитализированы 1425 больных коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 28 июня, рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Рост числа госпитализаций произошел в 66 субъектах, снижение — в шести регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах Российской Федерации.

Всего за сутки зафиксировано 2541 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 3414 человек. Скончались 59 заболевших.

В Москве COVID-19 заболели 217 человек, из них госпитализирован 151 пациент. Выздоровели в столице за сутки 280 человек, 15 больных скончались.

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