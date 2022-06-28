Киссинджер напомнил о важной роли России в Европе

Экс-глава Госдепа призвал считаться с этим фактом

Россия играет важную историческую роль в Европе, по завершении конфликта на Украине "вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно". Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Американский дипломат напомнил, что Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, участвовала во всех больших кризисах и причастна к "некоторым крупным триумфам европейской истории".

С учетом этого Киссинджер назвал задачей западной и российской дипломатии вернуться к курсу, в котором Россия — часть европейской системы, причем Москва должна играть важную роль.

Бывший госсекретарь охарактеризовал президента России Владимира Путина как "умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения". По мнению Киссинджера, таким Путин и останется — это должно быть принято во внимание, когда конфликт на Украине завершится, пишет Corriere della Sera.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Евросоюз что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ и его использование в целях "сдерживания" России. При этом используются все средства – от финансово-экономических рычагов до военной поддержки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"