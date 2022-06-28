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Киссинджер напомнил о важной роли России в Европе

11:56
  • вторник
  • 28 июня 2022

Экс-глава Госдепа призвал считаться с этим фактом

Россия играет важную историческую роль в Европе, по завершении конфликта на Украине "вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно". Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
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Американский дипломат напомнил, что Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, участвовала во всех больших кризисах и причастна к "некоторым крупным триумфам европейской истории".

С учетом этого Киссинджер назвал задачей западной и российской дипломатии вернуться к курсу, в котором Россия — часть европейской системы, причем Москва должна играть важную роль.

Бывший госсекретарь охарактеризовал президента России Владимира Путина как "умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения". По мнению Киссинджера, таким Путин и останется — это должно быть принято во внимание, когда конфликт на Украине завершится, пишет Corriere della Sera.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Евросоюз что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ и его использование в целях "сдерживания" России. При этом используются все средства – от финансово-экономических рычагов до военной поддержки.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
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