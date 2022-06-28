Россия внесла в черный список жену и дочь Байдена

Они несут ответственность за "формирование русофобского курса"

Министерство иностранных дел России расширило американский стоп-лист еще на 25 человек.

В обновленный список попали, в частности, супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.

"В "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, Москва запретила въезд на территорию нашей страны американскому политологу Фрэнсису Фукуяме - автору книги "Конец истории".

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