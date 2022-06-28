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В России найден новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

12:19
  • вторник
  • 28 июня 2022

Летальность этого заболевания составляет 30%

На юге России обнаружена новая линия вируса конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом рассказали в пресс-службе Сеченовского университета.
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Это заболевание передается людям в основном от клещей и домашнего скота. От человека человеку он может передаваться при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.

Симптомы конго-крымской геморрагической лихорадки — повышение температуры, мышечные боли, головная боль, воспаления глаз, фотофобия, тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, резкие перепады настроения и спутанность сознания.

Летальность этого заболевания оценивается в 30%, сообщает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения ранее составила список 16 приоритетных патогенов, которые могут вызывать пандемию. В перечень вошел также вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго.

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