Вице-мэр Ракова: В Москве заказ питания на молочной кухне стал еще удобнее

Получать питание можно будет раз в две недели

В столице совершенствуется онлайн-услуга по заказу питания на молочной кухне. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, улучшен график получения питания, он стал более гибким. "Теперь его можно менять всего за несколько дней до даты посещения пункта. Ранее делать это можно было, только пока не наступил месяц, в котором было запланировано получение продуктов", - сообщает официальный сайт мэра столицы.

Кроме того, получать питание на молочной кухне можно будет раз в две недели. "Раньше родители могли приходить за ними только раз в месяц или раз в неделю. Благодаря этим изменениям получать продукты в молочно-раздаточных пунктах станет еще удобнее", - рассказала Анастасия Ракова.

Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на портале mos.ru.

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