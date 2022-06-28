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Дачная амнистия в России начнет действовать 1 июля

12:41
  • вторник
  • 28 июня 2022

Закон подписан президентом России Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля нынешнего года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Впервые дачная амнистия была объявлена в России 1 сентября 2006 года, а впоследствии несколько раз продлевалась: в 2009, 2015 и 2018 годах.

В декабре 2021 года в России был принят закон о продлении дачной амнистии до марта 2031 года. До этого времени граждане смогут зарегистрировать в упрощенном порядке дачный или садовый дом, которые не значится в едином государственном реестре недвижимости.

На этот же срок продлевается возможность для гражданина, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, оформить в собственность земельный участок, на котором этот дом построен.

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