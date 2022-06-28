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Зеленский попросил у НАТО мощную систему ПРО

13:00
  • вторник
  • 28 июня 2022

Об этом рассказал сам президент Украины

Украине необходимо получить мощную систему противоракетной обороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в ходе телефонного разговора.
CNN: Вашингтон закупил для Киева системы ПРО

По словам Зеленского, во время беседы стороны скоординировали позиции накануне мадридского саммита НАТО, запланированного на 29-30 июня.

Это заявление последовало за обвинениями Киева в том, что российские военные якобы нанесли ракетный удар по торговому центру в украинском городе Кременчуг, сообщает ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями.

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