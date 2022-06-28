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Княжевская: В Южном Бутове появится спортивно-досуговый центр

12:51
  • вторник
  • 28 июня 2022

Он станет новой точкой притяжения

Спортивно-досуговый центр появится на Бартеневской улице в районе Южное Бутово.

Участок для строительства будет реализован на торгах, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Его площадь составляет 0,34 гектара.

Согласно документам, высота здания составит 25 метров, площадь не превысит 4,7 тысячи квадратных метров. Рядом с центром возведут автостоянку, а прилегающую территорию благоустроят.  

Предполагается, что комплекс станет центром притяжения для жителей района, разнообразит жилую застройку и создаст дополнительные рабочие места.

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