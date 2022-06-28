Собянин проверил ход работ на участке Юго-Восточной хорды

Участок связывает сразу несколько районов

От улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. В столице уже наполовину готов участок Юго-Восточной хорды, который в будущем войдёт в Московский скоростной диаметр.

Как идут работы, сегодня узнал мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь построят четыре путепровода и столько же подземных переходов. Реконструируют и построят почти 12 километров дороги. Прилегающую территорию благоустроят. Водители смогут преодолевать этот участок без светофоров, а для удобства местных жителей установят шумозащитные экраны.

"Участок, на котором мы находимся, связывает сразу несколько районов, это Сабурово, Царицыно, Бирюлево, в целом около 400 тысяч человек, улучшаем транспортную доступность. Сам участок является вторым коридором Юго-Восточной хорды. Первый коридор проходит по Каспийской, он находится в проектировании, этот же участок находится в активной стадии строительства. Около половины объёма строительства уже завершено. Планы такие, что в конце следующего года мы должны стройку закончить", - отметил Собянин.

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