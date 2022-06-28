Новые объекты и благоустройство: как меняются западные районы Москвы

Ведутся масштабные работы

Сразу несколько объектов будут благоустроены до конца лета на западе Москвы. Между проспектом Вернадского и улицей Гааза строители меняют столбы освещения, а скоро там высадят почти тысячу новых деревьев. Работы идут на территории конной школы в детском парке "Фили". Что уже сделано и что предстоит?

Вечно залитый из-за плохого дренажа манеж воспитанники конной школы района Филевский парк могут забыть навсегда. Здесь идет ремонт.

"Еврогрунт, чтобы лошади не проламывали себе ноги, не проваливались в песок. Скоро здесь смогут заниматься не только под открытым воздухом – что иногда сложно в зимних условиях", - рассказал директор детского парка Фили Андрей Рискин.

Каток с искусственным льдом, новая входная группа, реконструированная футбольная и совершенно новая баскетбольная площадки. Небольшая студия для будущих журналистов. Этот парк очень популярен не только у детей, но и их родителей

"Этот детский парк Фили – точка притяжения для многих родителей. Сюда заходят мамы, когда еще только собираются родить ребенка и уже после родов приходят сюда", - отметил глава управы района Филевский парк Роман Мирошниченко.

Сразу несколько объектов в Западном административном округе в этом году превратились в большую стройку. В районе Фили-Давыдково шум строительной техники не смолкает. Поликлиника, библиотека, две станции метро - между ними предстоит сделать удобные пешеходные зоны для местных жителей.

"Выполняются мероприятия по устройству дорожно-тропиночной сети, готовится основание для площадки зоны отдыха, для детских площадок. Работы по устройству асфальтового покрытия на дворовых территориях уже выполнены", - сообщил глава управы района Фили-Давыдково Эльдар Нахаев.

Эту часть Тропарево-Никулино местные жители называют уникальной. Отрезок между проспектом Вернадского и улицей Гааза – самый зеленый и красивый в районе. Строители сейчас меняют столбы освещения, прокладывают каналы линий электропередач. Скоро здесь высадят еще почти тысячу новых деревьев.

"Здесь будет уникальная площадка-сфера. Здесь будет размещено три детских площадки – больших, современных, с современными комплексами. Уникальность этого места в том, что в данном микрорайоне таких мест больше нет", - рассказал глава управы района Тропарево-Никулино Николай Скворцов.

Терпеть неудобства жителям долго не придется. Все работы планируют завершить ближе ко дню города, то есть до конца лета.

Иван Колесников, Илья Дроздов, Руслан Кадыров, "ТВ Центр".

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