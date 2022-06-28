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В центре Москвы открыли кассу для продажи билетов на речной транспорт

15:05
  • вторник
  • 28 июня 2022

Кроме того, поездку можно оплатить заранее

Надежно, вовремя и без посредников. Первая касса для речного транспорта открылась в центре города - на причале Китай-город.

Там можно купить билеты на северный и исторический прогулочные маршруты. К оплате принимаются как банковские карты, наличные, так и "Тройка".  Также поездку можно оплатить заранее - через электронные агрегаторы или на официальном сайте проекта.

При этом все билеты оформлены в едином стиле, где указаны маршрут, время и номер причала. Никаких очередей, открытых дат и промоутеров. Высокого уровня услуг удалось добиться благодаря четкому графику судоходства.

"Маршруты обслуживаются в рамках так называемого тактового расписания. 300 камер, которые установлены на реке, позволят установить время отдыха и приходы. Тем самым создавая удобную и упорядоченную систему движения на реке. Не будет обгонов, лишних разворотов и соответственно безопасность, что самое главное, повысится", - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Алексей Митяев.

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