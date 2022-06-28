В "Домодедово" наладили работу после технического сбоя

Сбой произошел у европейской регистрационной системы

Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. Регистрация пассажиров проходит по графику после утреннего сбоя.

Вот такие кадры появились в соцсетях. Пассажиры стоят в больших очередях у стоек "Уральских авиалиний" и не могут зарегистрироваться на свой рейс.

По некоторым данным, ожидание длилось больше полутора часов. Как выяснилось, сбой произошел у европейской регистрационной системы Amadeus, но авиакомпании удалось перейти на резервную отечественную систему "Астра". Она используется для большинства рейсов в "Домодедово". После этого регистрацию удалось восстановить.

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