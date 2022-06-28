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Пчелиный рой облюбовал детскую площадку в Балашихе

15:17
  • вторник
  • 28 июня 2022

Специалисты рассказали, что делать в таких случаях

Детскую площадку в подмосковной Балашихе облюбовал пчелиный рой. В неприятную ситуацию попали жители одного из домов в Железнодорожном.

Насекомым приглянулась рукоять зонтика в песочнице. Да так, что они облепили столб целиком. Не оставив просвета. Вскоре место оградили и вызвали спасателей. По словам специалистов, опасаться такого бродячего роя не стоит.

"Если не проявлять явной агрессии, они достаточно миролюбивые. Они на вас никогда не нападут.  И если вы вдруг видите, что где-то привился рой, это возможно, часто приходят такие заявки от людей, то нужно обратиться к пчеловодам в ту же Мосприроду, специалисты приедут и снимут этот рой", - рассказал член Ассоциации естественного пчеловодства Андрей Кожарский. 

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