В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Последствия стихии устраняют

В Пензе во время грозы погиб человек. Сильный ветер повалил строительный кран. Он рухнул на будку, в которой в тот момент находился охранник. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Ливни вызвали сели и подтопления.

Циклон с Желтого моря за несколько часов превратил дороги Владивостока в бушующие реки. Ливневки не справлялись с напором. Вода пробивалась из колодцев фонтаном.

Вода не только на улице, но и в домах. Это общежитие Дальневосточного федерального университета. Здесь теперь свои водопады и каналы. А это уже жилой дом. Затопило с девятого по первый этажи. И все из-за старой крыши, ремонт которой запланирован только на 31-й год. Вода попала в электрические счётчики.

Непогода бушует по всему краю. Центральные улицы затопило в Находке. Камни с сопок перегородили дорогу к популярному месту отдыха в Дальнегорске. Во Владивостоке грунт осыпался на автомобили. А этот сель сошел прямо на проезжую часть. Машины успели проехать, никто не пострадал.

Сейчас дождь закончился. Но, по прогнозам синоптиков, вероятность осадков будет сохраняться еще сутки. Поэтому коммунальные службы продолжают находиться в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно устранять последствия непогоды.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

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