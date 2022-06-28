G7 пообещала не вводить санкции против сельхозпродукции из России

"Большую семерку" беспокоит ситуация с продовольствием

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) приняли по результатам саммита в Германии заявление, согласно которому обязуются, что санкции, в том числе против России, не затронут продовольственный сектор.

Авторы заявления пообещали, что принимаемые ими рестрикции не будут направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи.

Для защиты наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания G7 выделит еще 4,5 млрд долларов, сообщает Reuters.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские санкции не касаются поставок удобрений и продовольствия из России — все желающие покупать продовольствие и удобрения у России могут это делать совершенно свободно. В Брюсселе признали опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода в мире.

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