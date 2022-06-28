ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

G7 пообещала не вводить санкции против сельхозпродукции из России

13:19
  • вторник
  • 28 июня 2022

"Большую семерку" беспокоит ситуация с продовольствием

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) приняли по результатам саммита в Германии заявление, согласно которому обязуются, что санкции, в том числе против России, не затронут продовольственный сектор.
Захарова обвинила Запад в провоцировании продовольственного кризиса

Авторы заявления пообещали, что принимаемые ими рестрикции не будут направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи.

Для защиты наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания G7 выделит еще 4,5 млрд долларов, сообщает Reuters.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские санкции не касаются поставок удобрений и продовольствия из России — все желающие покупать продовольствие и удобрения у России могут это делать совершенно свободно. В Брюсселе признали опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода в мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.