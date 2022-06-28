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Временный поверенный в делах Швеции вызван в МИД России

13:03
  • вторник
  • 28 июня 2022

Работа двух шведских организаций запрещена

Временного поверенного в делах Швеции в России вызвали в министерство иностранных дел.

Ему заявили о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций - шведское агентство международного развития и Шведский институт, говорится в сообщении МИД.

После начала военной спецоперации на Украине шведская сторона заявила, что около 40% общего бюджета стратегии, изначально выделенного на реализацию российско-шведских проектов в других сферах с госучастием, будут перенаправлены на поддержку "российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ".

Москву это решение не устраивает, деятельность организаций на территории России будет прекращена.

"Тем самым окончательно свернуты российско-шведские природоохранные инициативы в регионе Балтийского моря и Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также обмен опытом в обеспечении социального благополучия и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями по линии министерств, ведомств, регионов и муниципалитетов, а также взаимодействие по линии государственных вузов", - отметили в министерстве.  

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