Временный поверенный в делах Швеции вызван в МИД России

Работа двух шведских организаций запрещена

Временного поверенного в делах Швеции в России вызвали в министерство иностранных дел.

Ему заявили о прекращении деятельности двух шведских госорганизаций - шведское агентство международного развития и Шведский институт, говорится в сообщении МИД.

После начала военной спецоперации на Украине шведская сторона заявила, что около 40% общего бюджета стратегии, изначально выделенного на реализацию российско-шведских проектов в других сферах с госучастием, будут перенаправлены на поддержку "российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ".

Москву это решение не устраивает, деятельность организаций на территории России будет прекращена.

"Тем самым окончательно свернуты российско-шведские природоохранные инициативы в регионе Балтийского моря и Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также обмен опытом в обеспечении социального благополучия и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями по линии министерств, ведомств, регионов и муниципалитетов, а также взаимодействие по линии государственных вузов", - отметили в министерстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"