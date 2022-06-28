ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал Киеву, как завершить спецоперацию до конца суток

13:20
  • вторник
  • 28 июня 2022

СВО достигает своих целей

Сроки окончания специальной военной операции на Украине зависят от действий Киева, она может завершиться до конца текущих суток.
Зеленский хочет завершения конфликта с Россией до зимы

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевые действия нужно завершить до наступления холодов. В Кремле подчеркнули, что эти слова являются лишь размышлениями главы государства.

"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие. И нужно выполнить условия Российской Федерации. И все может закончиться до конца суток", - сказал представитель Кремля.

В свою очередь, Россия ориентируется на слова президента Владимира Путина о том, что "операция идёт по плану и достигает своих целей". Примерных сроков завершения спецоперации нет, добавил Песков. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.