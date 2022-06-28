Песков рассказал Киеву, как завершить спецоперацию до конца суток

СВО достигает своих целей

Сроки окончания специальной военной операции на Украине зависят от действий Киева, она может завершиться до конца текущих суток.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевые действия нужно завершить до наступления холодов. В Кремле подчеркнули, что эти слова являются лишь размышлениями главы государства.

"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие. И нужно выполнить условия Российской Федерации. И все может закончиться до конца суток", - сказал представитель Кремля.

В свою очередь, Россия ориентируется на слова президента Владимира Путина о том, что "операция идёт по плану и достигает своих целей". Примерных сроков завершения спецоперации нет, добавил Песков.

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