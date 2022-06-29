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Таблички "Переходите пешком" установили на 23 улицах Москвы

15:09
  • среда
  • 29 июня 2022

Они появились там, где чаще всего происходили ДТП с участием электросамокатов

В Москве на 23 улицах установлены специальные таблички, которые предупреждают о том, что переходить дорогу с электросамокатом можно только пешком.

Такие желтые знаки у пешеходных переходов, можно встретить не только в центре города, но и на окраинах. Места выбирали не случайно, а именно там, где чаще всего происходили ДТП с участием электросамокатов. Также в некоторых парках и оживленных улицах города созданы медленные зоны, где нельзя превышать скорость. Помнить необходимо и элементарные правила.

"Чтобы поездки были безопасными для всех, надо соблюдать несколько простых правил, спешивается на пешеходных переходах, не гонять на оживленных пешеходных улицах, одевать накладки. Также помнить, что езда вдвоем и в состоянии алкогольного опьянения значительно повышает риск совершения ДТП", - сообщил заместитель руководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

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