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Пескова удивило заявление Moody's о дефолте России

13:41
  • вторник
  • 28 июня 2022

В Кремле предложили агентству прояснить свою позицию

Заявление международного рейтингового агентства Moody's о наступлении дефолта России — это вопрос для глубокого анализа российских юристов и финансовых ведомств. Такое заявление во вторник, 28 июня, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль счел неправомерным заявление о дефолте России

Официальный представитель Кремля напомнил, что Moody's отказалось составлять рейтинги для России и оценивать касающиеся ее экономические и финансовые события.

С учетом этого агентство "должно, наверное, пояснить" свое заявление относительно дефолта, заявил Песков, поинтересовавшись, означает ли высказанная аналитиками Moody's позиция, что агентство "возобновило процесс рейтингования" России, сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что с завершением воскресенья, 26 июня, официально закончилось действие льготного периода по выплате, которую Россия должна была осуществить держателям своего внешнего долга. Это означает, что фактически Россия допустила дефолт.

Вслед за Bloomberg международное рейтинговое агентство Moody's сделало заявление, что держатели российского внешнего долга не получили выплаты — поэтому наступил дефолт.

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