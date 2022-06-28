Россия укрепит западные рубежи из-за новых угроз со стороны НАТО

Об этом рассказали в Кремле

Российское Министерство обороны разрабатывает планы по усилению западных рубежей на фоне новых опасностей, которые генерируются действиями Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что НАТО — "достаточно агрессивный блок, это блок, который был создан в целях конфронтации, и он демонстрирует, продолжает демонстрировать свои сущности, исполнять свои заложенные по умолчанию задачи — продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ". Представитель Кремля отметил, что это продолжается уже два десятка лет.

По словам представителя Кремля, в Москве расценивают заявление руководства альянса об увеличении численности подразделений быстрого реагирования как демонстрацию конфронтационной направленности НАТО, сообщает "Интерфакс".

В апреле Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу разработать план по ответному увеличению и укреплению военного потенциала на западных рубежах, "чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас".

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