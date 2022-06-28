Бизнесмен Михальченко получил 20 лет за хищения на стройке в Ново-Огарево

Ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей

Второй западный окружной военный суд приговорил вынес приговор гендиректору холдинга "Форум" Дмитрию Михальченко по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

"По совокупности преступлений назначить Михальченко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей", - цитирует судью РИА "Новости".

Как сообщается в материалах дела, заказ Михальченко получил в 2011 году. Речь шла о строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево на общую сумму свыше 5,7 миллиарда рублей.

Основное хищение заключалось в завышении стоимости работ, оборудования и материалов. Потерпевшей стороной признана Федеральная служба охраны России. Ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей.

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