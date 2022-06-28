ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бизнесмен Михальченко получил 20 лет за хищения на стройке в Ново-Огарево

14:03
  • вторник
  • 28 июня 2022

Ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей

Второй западный окружной военный суд приговорил вынес приговор гендиректору холдинга "Форум" Дмитрию Михальченко по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

Экс-начальнику Радиотехнических войск ВКС России дали пять лет колонии
Экс-полковник МВД Захарченко обжаловал приговор за взятки

"По совокупности преступлений назначить Михальченко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей", - цитирует судью РИА "Новости".

Как сообщается в материалах дела, заказ Михальченко получил в 2011 году. Речь шла о строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево на общую сумму свыше 5,7 миллиарда рублей.

Основное хищение заключалось в завышении стоимости работ, оборудования и материалов. Потерпевшей стороной признана Федеральная служба охраны России. Ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Михальченко, обвиняемый в хищениях при строительстве
Дмитрий Михальченко, обвиняемый в хищениях при строительстве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.