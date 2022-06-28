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Страны G7 договорились ограничить цены на энергоносители

14:06
  • вторник
  • 28 июня 2022

Будет установлен "потолок цен"

Лидеры стран Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) примут срочные меры для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен из-за ситуации на рынке.
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубов

В частности, будет установлен "потолок цен", говорится в итоговом коммюнике. Кроме того, страны G7 подтвердили обязательство "снижать зависимость от российских энергоресурсов" без ущерба для своих климатических целей.

Ранее агентство Bloomberg написало, что страны G7 изучают возможность ограничить цены на нефть и газ из России, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов. В свою очередь в Кремле отметили, что идея установить потолок цены на российский газ - это предмет переговоров с "Газпромом" и контактов с ним.

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