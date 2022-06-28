Захарова: санкционная политика США бьет по ЕС

Вашингтон негласно нацеливается на ослабление Европы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что основной целью санкционной политики Вашингтона являются не только Россия и Китай.

"Так вот эта логика санкций, давления, разрушения основ взаимодействия нацелена не только на Россию и Китай, я сейчас говорю о концепции американской политики, она, конечно, бьет по Евросоюзу и по Европе в целом", - отметила спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия 24".

Дипломат добавила, что США негласно нацеливаются на ослабление Европы.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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