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Захарова: санкционная политика США бьет по ЕС

14:14
  • вторник
  • 28 июня 2022

Вашингтон негласно нацеливается на ослабление Европы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что основной целью санкционной политики Вашингтона являются не только Россия и Китай.

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"Так вот эта логика санкций, давления, разрушения основ взаимодействия нацелена не только на Россию и Китай, я сейчас говорю о концепции американской политики, она, конечно, бьет по Евросоюзу и по Европе в целом", - отметила спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия 24".

Дипломат добавила, что США негласно нацеливаются на ослабление Европы.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Мария Захарова
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