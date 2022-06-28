Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище

Певец умер от инфаркта

Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили во вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили близкие экс-солиста группы "Ласковый май".

На церемонии захоронения праха находились вдова Шатунова и их общие дети. Церемония была закрыта для поклонников, им предоставили возможность проститься с кумиром накануне, сообщает РИА Новости.

По информации ТАСС, часть праха Шатунова будет развеяна в Германии, где жил певец, на его любимом месте, где он рыбачил.

Бывший солист группы "Ласковый май" умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти — обширный инфаркт. Более 16 тысяч человек посетили церемонию прощания с Юрием Шатуновым, которая прошла 26 июня в похоронном доме Троекурово. Трансляцию с церемонии прощания посмотрели более 61,5 тысячи человек. К гробу певца возложили порядка 20 тысяч роз.

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