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Собянин утвердил выделение гранта Сообществу потомков московских ополченцев

14:17
  • вторник
  • 28 июня 2022

Часть средств гранта пойдет на развитие материальной базы и пополнение фондов школьных музеев, посвященных дивизиям Московского народного ополчения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о системной поддержке Сообщества потомков московских ополченцев в работе по увековечиванию памяти Московского народного ополчения и патриотическому воспитанию молодежи, передает пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Уточняется, что в 2022 году на эти цели будет предоставлен грант из бюджета города Москвы в размере 50 миллионов рублей.

Автономная некоммерческая организация "Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны" была зарегистрирована на базе существующего много лет неформального объединения в сентябре 2021 года. В этом году планируется организовать в том числе лекции и уроки мужества, конференции, круглые столы, военно-исторические поездки и мемориально-патронатные акции, а также выставки, издание книг, проведение научно-исследовательской и архивной деятельности.

Часть средств гранта пойдет на развитие материальной базы и пополнение фондов школьных музеев, посвященных дивизиям Московского народного ополчения.

"В целях увековечения памяти о героях народного ополчения в сентябре 2021 года был принят закон города Москвы об установлении памятной даты - Дня Московского народного ополчения. Дата празднования - 11 октября - была выбрана в память о прорыве войск Красной Армии из Вяземского окружения у села Богородицкое, во главе которого были дивизии Московского народного ополчения", - сказано в сообщении.

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