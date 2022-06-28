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Литва запретила импорт российского газа

14:41
  • вторник
  • 28 июня 2022

Транзита газа в Калининград это не касается

Сейм Литвы принял поправки в законодательство, запрещающие импорт природного газа из России. "За" проголосовали 123 члена Сейма, двое воздержались.
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В соответствии с документом, газотранспортная система Литвы и терминал сжиженного природного газа компании Klaipedos nafta будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности Литвы.

Это не затрагивает поставщиков, транспортирующих газ транзитом через территорию Литвы в Калининградскую область России.

Поставки газа в Литву из России по трубопроводам были запрещены еще в апреле, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти Литвы заявили, что Россия не может требовать какого-либо пересмотра санкций и уступок — "этого нужно избегать, как четко выразилась Еврокомиссия". Такие уступки могут увеличить политическую напряженность в регионе, считают в литовском МИД.

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