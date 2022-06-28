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Путин подписал указ об установлении 8 июля дня семьи, любви и верности

14:21
  • вторник
  • 28 июня 2022

Это сделано в целях сохранения традиционных семейных ценностей

День семьи, любви и верности будет отмечаться в России 8 июля официально – соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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Глава государства пошел на этот шаг с целью "сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи".

Указ вступает в силу со дня его подписания. Документ размещен на официальном портале правовой информации. 

8 июля – день памяти покровителей супружества - святых Петра и Февронии Муромских. День семьи, любви и верности (8 июля) является альтернативой дню святого Валентина (14 февраля).

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