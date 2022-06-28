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Россиянам рекомендует воздерживаться от поездок в Эстонию

14:31
  • вторник
  • 28 июня 2022

В связи с откровенно враждебным отношением властей республики к России

Министерство иностранных дел России выпустило заявление по поводу поездок граждан страны в Эстонию.

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"В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Эстонии с 10 июля устанавливают запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами. Принятое решение объясняется "принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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