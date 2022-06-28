НАТО передает Киеву спутниковые снимки от частных компаний

Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что НАТО делится с украинскими военными частными спутниковыми данными. Информация об этом поступает по самым разным источникам.

"Все ведущие частные компании, такие, как, например, тот же самый Maxar, работают сейчас исключительно на формирование единого облака данных, которые используются НАТО для передачи конкретной информации украинским вооруженным силам", - отметил глава госкорпорации (цитата по РИА "Новости").

По его словам, на Киев работает "фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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