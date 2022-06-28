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НАТО передает Киеву спутниковые снимки от частных компаний

14:47
  • вторник
  • 28 июня 2022

Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что НАТО делится с украинскими военными частными спутниковыми данными. Информация об этом поступает по самым разным источникам.

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"Все ведущие частные компании, такие, как, например, тот же самый Maxar, работают сейчас исключительно на формирование единого облака данных, которые используются НАТО для передачи конкретной информации украинским вооруженным силам", - отметил глава госкорпорации (цитата по РИА "Новости").

По его словам, на Киев работает "фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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