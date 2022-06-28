Шольц назвал условие снятия санкций с России

Германия напомнила, что крымские рестрикции действуют до сих пор

Без честного соглашения России с Украиной санкции будут продолжать оставаться в силе. Такое заявление во вторник. 28 июня, сделал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Так глава германского правительства ответил на вопрос о возможных условиях снятия санкций с России, введенных после начала Москвой специальной военной операции по защите республик Донбасса.

При этом Шольц напомнил, что санкции, введенные Европой в отношении России после присоединения ею Крыма, по-прежнему остаются в силе, сообщает РИА Новости.

Ранее высокопоставленный европейский источник рассказал, что санкции Евросоюза против России будут отменены, если прекратится российская спецоперация на Украине и будут сняты угрозы безопасности. При этом наступление момента, когда можно будет считать, что "политические и национальные интересы" Украины соблюдены, будут определять украинские власти и народ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"