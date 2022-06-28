Эрдоган озвучил условие вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара ожидает от встречи в Мадриде "не пустословия, а конкретных результатов"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на саммит НАТО в Мадриде высказался по поводу перспектив членства Финляндии и Швеции в альянсе.

"Турция уже на протяжении 70 лет является членом НАТО. Мы не случайная страна в альянсе. Каждая страна-член альянса должна отталкиваться от принципа - угроза в отношении одной из стран НАТО является общей угрозой. Поэтому для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности, иного выбора быть не может", - подчеркнул турецкий лидер, которого цитирует РИА "Новости".

Эрдоган при этом добавил, что Анкара ожидает от встречи в Мадриде "не пустословия, а конкретных результатов".

18 мая Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО заявки на вступление. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения документов из-за связей Хельсинки и Стокгольма с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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