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Дума ограничила размер микродоли собственника в квартире

15:17
  • вторник
  • 28 июня 2022

Минимальная площадь составляет 6 квадратных метров

Государственная дума во вторник, 28 июня, приняла в окончательном третьем чтении законопроект об ограничении размера микродоли собственника в квартире до 6 квадратных метров общей площади.

В соответствии с законом суд сможет менять соотношение доли супругов в общем имуществе, если один из них совершал невыгодные сделки без ведома второго. Например, если при разводе выясняется, что один из супругов продал квартиру без согласия второго.

Как пояснил руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, больше не потребуется оспаривать такую сделку в судебном порядке — достаточно доказать, что сделка была совершена без согласия второго супруга.

Парламентарий подчеркнул, что принятие закона направлено на борьбу с "резиновыми квартирами" и защиту граждан от "черных риелторов" и мошеннических сделок, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по такому показателю, как обеспеченность жильем граждан, наша страна до сих пор отстает от многих других государств. Чтобы решить жилищную проблему, необходимы в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья, подчеркнул глава государства.

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