Макрон пообещал долгие и интенсивные антироссийские санкции

Страны G7 договорились поддержать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжить вводить санкции против России в связи с военной спецоперацией на Украине.

"Россия не может и не должна выиграть, наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столь долго, сколько необходимо, и при необходимой интенсивности в ближайшие месяцы", - заявил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита G7 в ФРГ.

Цель санкций - сократить доходы России от экспорта энергоносителей и золота. Помимо этого, страны "семерки" намерены провести международную конференцию по восстановлению Украины.

Ранее Страны G7 договорились ограничить цены на энергоносители. В частности, будет установлен "потолок цен", говорится в итоговом коммюнике.

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