Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Овнам и Львам пора подумать об отдыхе, Водолеям — о здоровье

Овны

Новая Луна в Раке налетела на ваш Юпитер, блокируя амбициозные планы по захвату этого мира. Ставьте дела на паузу и думайте только об отдыхе, море и вечеринках!

Тельцы

Новолуние несет в вашу жизнь новые контакты, поездки, активный обмен с другими людьми. Вы будете отправлять и получать посылки, много разговаривать и меньше спать.

Близнецы

Новый источник дохода, который появится в эти дни на горизонте, окажется, увы, пустышкой. Не тратьте силы на заработки, оставьте все как есть и переключитесь на учебу.

Раки

Новолуние в вашем знаке – это, по сути, день рождения, когда можно загадывать личные желания. Однако Солнце и Луна сегодня не всесильны, имейте это в виду и не ждите их мгновенного исполнения.

Львы

Ваш мозг требует покоя, так как уже устал от информации и потока новостей, которые вы постоянно читаете. Займитесь собой, чаще бывайте в тишине, это путь к гармонии.

Девы

Новолуние в Раке вызовет желание больше общаться, читать, ездить. В ближайший месяц вы сможете купить новый смартфон или другой гаджет, автомобиль или мотоцикл.

Весы

Вас не удивишь необходимостью работать в разгар этого лета – так уж встали звезды! Сегодня можно строить планы на отдых, а вот заниматься их воплощением пока не стоит.

Скорпионы

Интерес к учебе заставит вас вернуться к учебникам, купленным когда-то курсам и тренингам. Сегодня книги по бизнесу будут усваиваться особенно хорошо, смело берите их с собой на пляж.

Стрельцы

Новолуние принесет новые возможности получить деньги путем кредитов, грантов, пособий, субсидий. Вникайте и не упускайте шанс получить то, что вам положено.

Козероги

Новолуние напомнит о том, что счастье в любви возможно, но над отношениями нужно работать! Сделайте что-то для своей личной жизни – отдача придет очень быстро.

Водолеи

Новая Луна в Раке, как назойливый будильник, напоминает вам о необходимости заботиться о своем здоровье. Пора уже принимать витамины, лечить зубы и правильно питаться!

Рыбы

Для вас новолуние в Раке – это сигнал о том, что самой актуальной темой становится отдых. Не игнорируйте предупреждение, иначе уровень энергии упадет ниже плинтуса.

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