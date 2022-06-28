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В Минздраве объяснили, как вести себя в жару

15:16
  • вторник
  • 28 июня 2022

Из рациона рекомендуется исключить жирную и жареную пищу

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что в жару следует носить легкую необтягивающую одежду из натуральных тканей.
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"Избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами (особенно в период наиболее активного излучения с 11:00 до 17:00), постоянно использовать солнцезащитные кремы", - уточнила специалист (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что следует увеличить количество водных процедур в течение дня, а вот интенсивные занятия спортом лучше ограничить.

Из рациона рекомендуется исключить жирную и жареную пищу, при этом важно расширить питьевой режим.

Ранее синоптики сообщили, что до пятницы в Москве будет жаркая погода без осадков.

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