Собянин отметил темпы строительства II очереди Московского скоростного диаметра

В 2023 году рабочие должны закончить объект

Участок Московского скоростного диаметра - от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги - готов уже наполовину. Здесь идет строительство 4 путепроводов, возведут и столько же подземных переходов. Уже в следующем году рабочие должны закончить объект. И тогда водители смогут перемещаться между столичными кварталами в бессветофорном режиме, минуя центр города. Сегодня ход работ проинспектировал Мэр Москвы.

Несколько сотен человек работают здесь круглосуточно. И сегодня уже можно увидеть, где пройдёт восьмой участок ЮВХ. Дорога в разрезе - словно слоеный пирог: песок, щебень, бетон и три слоя асфальта.

"Сегодня работает больше трехсот человек. Протяженность 11,4 километра. Все работы ведутся в графике. Готовность мостовых сооружений - в районе 90%, основная дорога - в районе 60%", - заявил гендиректор компании-подрядчика Фарит Хайдаров.

Юго-восточная хорда после объединения с северо-восточной образует московский скоростной диаметр. От платной трассы на Санкт-Петербург до Варшавского шоссе можно будет добраться, минуя центр столицы без пробок и светофоров. Затем магистраль выйдет в Новую Москву. Это разгрузит МКАД и во многом решит транспортные проблемы жителей десятков районов города. Дополнительная развязка на пересечении с Кантемировской улицей обеспечит выезд на Южную рокаду, что позволит объединить две хорды.

"Участок, на котором мы находимся, связывает сразу несколько районов - это Сабурово, Царицыно, Бирюлёво. В целом около 400 тысяч человек улучшают транспортную доступность. Сам участок является вторым коридором ЮВХ. Первый коридор будет проходить по Каспийской - она находится в проектировании, этот же участок находится в такой активной стадии строительства", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реализация таких масштабных проектов в черте города – всегда сложнейшая задача. Строителям пришлось провести масштабную подготовительную работу, в том числе перенести километры инженерных коммуникаций.

"Для освобождения территории был проведен ряд подготовительных работ. Это снос гаражных боксов в количестве более 7,5 тысячи, а также переустройство высоковольтных воздушных линий в кабельные линии под землю протяженностью более 53 километров", - заявил Евгений Ельмов, заместитель гендиректора компании-подрядчика.

Что позитивно влияет на экологическое состояние этого района. Трасса по три полосы в каждую сторону. Расчётная скорость движения автомобилей - 100 км/ч.

На магистрали установят опоры со светодиодными лампами. Площадь освещения у них гораздо больше, чем у обычных.

Новая дорога несомненно будет пользоваться популярностью у водителей. Чтобы поток машин не создавал неудобства для жителей домов, которые стоят вдоль магистрали, строители установили шумозащитные экраны. Они будут отражать звук в противоположную от городских кварталов сторону. Также для комфорта людей в домах поменяли окна.

"Здесь у нас два района: Царицыно и Сабурово. Было произведено 80% оконных блоков у нас, это порядка 20 тысяч квадратных метров по проекту. Уже все работы практически выполнены", - заявил руководитель проекта компании-подрядчика Артур Котельников.

По восьмому участку хорды первые машины смогут проехать в августе 2023 года. Строительство всех хордовых магистралей в городе должно завершиться до конца следующего года.

Иван Колесников, Андрей Булычев, Андрей Талалай, Алексей Зотов, Сергей Волошин. "ТВ Центр".

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