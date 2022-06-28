Итоги саммита G7: о чем договорилась "Большая семерка"

На Западе делают всё, чтобы продлить противостояние с Россией

Саммит НАТО стартует сегодня в Мадриде. Лидеры стран-участниц в эти минуты прибывают в аэропорт Барахас. В течение трех дней члены военно-политического блока намерены принять новую стратегическую концепцию до 2030 года. Документ, среди прочего, официально объявляет нашу страну врагом. Накануне 8 участников сегодняшней встречи уже грозили России из баварского замка Эльмау. Там завершился саммит G7.

Схема введения предельно допустимых цен на российскую нефть запущена в работу. О чем свидетельствует и итоговое коммюнике саммита "Большой семерки", выдержки из которого уже цитируют западные агентства.

"По нефти рассматривается вариант возможного всеобъемлющего запрета на все услуги, позволяющие транспортировку российской нефти по морю, если только эта нефть не приобретается по цене, которая согласована с конечным покупателем", - пишет Reuters.

Звучит, конечно, громко. Однако на практике есть ряд сложностей. Во-первых, сначала нужно договориться с Ираном и Венесуэлой, чтобы они выбросили на рынок свою нефть. То есть отменить санкции, введенные против этих стран. Во-вторых, заставить государства Персидского залива нарастить добычу, наплевав на решения ОПЕК+. И с этим тоже сложности, о чем президент Франции Эммануэль Макрон, переговорив по телефону с президентом ОАЭ, тут же докладывает Джо Байдену.

"Я только что говорил с президентом ОАЭ, он сказал две вещи: первое – мы на максимуме возможностей добычи, второе – саудиты могли бы увеличить немного, на 150 тысяч баррелей в день. Может, немного больше, но у них не безграничные мощности", - сообщил Макрон.

А ещё нужно будет убедить Индию и Китай присоединиться к подобного рода авантюре. Учитывая, что они и так себя отлично чувствуют, наращивая поставки из России и получая хорошую скидку.

"Идея потолка цен на нефть в целом правильная, однако такой механизм будет функционировать, только если к нему присоединятся все крупнейшие потребители нефти. А это не только ЕС и США, но и Китай, Индия, Индонезия. На данный момент подобное единство выглядит недостижимым", - пишет Tagesschau.

Ещё более недостижимым выглядит согласие России на подобного рода сделку. Какой смысл торговать себе в убыток. Тем более, что цены на нефть после введения подобного рода нерыночного механизма взлетят. Причем никто не может даже предположить до какого уровня. Вслед за ними пойдет и инфляция в странах "Большой семерки", которые так настойчиво хотят заполучить российские углеводороды за три копейки. При этом ещё и обвиняя Москву в экономической войне.

"Россия пытается дестабилизировать международный порядок и использует экономические последствия ситуации, чтобы оказать давление на определенные государства", - сообщил Макрон.

Это как с НАТО. Альянс все ближе и ближе подходил к нашим границам, но в агрессии все время обвиняли Россию. Теперь нашу страну собираются назвать угрозой коллективной безопасности. Для защиты НАТО планирует увеличить присутствие своих солдат на восточном фланге в семь раз. Попутно с этим будет обсуждаться вопрос вступления в этот военный блок Швеции и Финляндии, чему пока препятствует Турция. Основной вопрос, конечно, - накачка оружием Украины. Звучат даже предложения полностью перевооружить ВСУ по стандартам НАТО. Впрочем, уверенности в том, что Киев все-таки сможет победить, на Западе все меньше. Дебаты на этот счёт, сообщает CNN, активно идут и в Белом доме.

"Чиновники в Белом доме теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть все территории, которые она потеряла за последние четыре месяца, даже с более тяжёлым и совершенным оружием, которое планируют направить туда Америка и её союзники, утверждают официальные лица США", - сообщает CNN.

При этом подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам Вашингтон явно не намерен. Так как этот конфликт выгоден США. А вот Европе не очень. Однако и её лидеры, беспрекословно подчиняясь США, делают все, чтобы продлить противостояние.

"С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на покупку оружия для Украины из европейского фонда мира. Ну, такая уже шизофрения в известной степени здесь происходит", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

На деле, подчеркнул наш министр иностранных дел, это лишь продлевает агонию украинского, нацистского режима. Однако бесконечным этот процесс не будет.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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