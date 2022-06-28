Генсек НАТО отказался считать Китай противником

Альянс готовит новую стратегическую концепцию

НАТО не считает Китай своим противником, но будет учитывать риски с его стороны. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во вторник, 28 июня.

29 и 30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО, участники которого примут новую стратегическую концепцию Альянса до 2030 года.

Как отметил Столтенберг, в документе речь идет не только о России, но и о других угрозах и вызовах, которые "никуда не делись".

В частности, необходимо учитывать последствия крупных инвестиций КНР в военный потенциал, стратегические ядерные вооружения и попытки взять под контроль западную критически важную инфраструктуру, подчеркнул генсек НАТО в интервью The Financial Times.

Ранее осведомленные источники рассказали, что в новой стратегической концепции НАТО появится указание на укрепляющиеся связи между Россией и Китаем. Предположительно, Альянс собирается назвать Китай в концепции "систематическим вызовом", а также изложить свои опасения в отношении Пекина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"