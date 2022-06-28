ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генсек НАТО отказался считать Китай противником

15:41
  • вторник
  • 28 июня 2022

Альянс готовит новую стратегическую концепцию

НАТО не считает Китай своим противником, но будет учитывать риски с его стороны. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во вторник, 28 июня.
НАТО: Россия - значительная и прямая угроза безопасности альянса

29 и 30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО, участники которого примут новую стратегическую концепцию Альянса до 2030 года.

Как отметил Столтенберг, в документе речь идет не только о России, но и о других угрозах и вызовах, которые "никуда не делись".

В частности, необходимо учитывать последствия крупных инвестиций КНР в военный потенциал, стратегические ядерные вооружения и попытки взять под контроль западную критически важную инфраструктуру, подчеркнул генсек НАТО в интервью The Financial Times.

Ранее осведомленные источники рассказали, что в новой стратегической концепции НАТО появится указание на укрепляющиеся связи между Россией и Китаем. Предположительно, Альянс собирается назвать Китай в концепции "систематическим вызовом", а также изложить свои опасения в отношении Пекина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
НАТО
НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.