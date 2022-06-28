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"Не думаю, что до этого дойдет": Джонсон о прямой войне Британии с Россией

15:36
  • вторник
  • 28 июня 2022

Нынешний кризис должен остаться в пределах Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон саммита G7 оценил возможность втягивания его страны в полномасштабную войну из-за кризиса на Украине.

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"Я не считаю, что до этого дойдет. И конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины", - сказал политик в беседе с Guardian.

Ранее Джонсон пожаловался на то, что многие государства будут давить на Украину с тем, чтобы Киев согласился на "худой мир" с Москвой ради прекращения боевых действий. По мнению британского премьера, такое развитие событий приведет к долгосрочной экономической катастрофе.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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