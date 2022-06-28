Взрывы в Кременчуге: в истории о "новой Буче" нашли нестыковки

Весь мир уже подхватил новый фейк Киева

Российские войска и подразделения народной милиции ДНР и ЛНР, успешно развивая наступление в ходе спецоперации, нанесли критические потери формированиям украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ударами с воздуха в Харьковской области поражены пункты дислокации батальона мотопехотной бригады и нацистской группировки "Азов", в результате чего уничтожены свыше 100 человек личного состава и наёмников, бронетанковая и автомобильная техника. Российские средства ПВО сбили 3 украинских штурмовика Су-25, вертолёт Ми-8 и 9 беспилотников. Кроме этого, целями наших войск также стали 24 пункта управления ВСУ, свыше 350 районов скопления боевой техники и размещения артиллерийских и миномётных подразделений. Крупные партии иностранного вооружения и боеприпасов уничтожены ударами высокоточных ракет в Кременчуге, что украинские власти теперь пытаются представить как обстрел гражданских объектов.

Спасатели продолжают разбирать завалы торгового центра. Но с парковки почему-то исчезли даже те немногие автомобили, которые находились на ней вчера. А ведь должны проводиться следственные действия, должна быть изучена каждая деталь. Но, видимо, это совсем невыгодные для украинских властей вещдоки. Ведь, по версии Зеленского, в торговом центре в понедельник днем находились более тысячи человек. И почти все без машин. В российском Минобороны пояснили, какой объект был целью. И это совсем не торговый центр.

"27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На снимках со спутника виден тот самый завод в нескольких десятках метров от торгового центра. На кадрах, снятых с воздуха, полыхает именно он. А вот и результат попадания в военный объект - воронка и характерные разрушения. Директор завода подтвердил, что снаряд прилетел именно по его предприятию. Если бы подобным прямым ракетным ударом был поражен торговый центр, то от здания ничего бы не осталось. А на момент начала пожара - каркас, стены, крыша: все было на месте. Даже те несколько автомобилей на парковке остались нетронутыми взрывной волной.

"Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло: я говорю это к тому, что чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт, продлить страдания мирных граждан, которые постоянно живут под обстрелами украинского неонацистского режима, тем больше задач мы будем выполнять на земле. Задачи эти будут выполнены", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Торговый центр, по многочисленным данным, давно не работал, а использовался как склад техники ВСУ. На кадрах в момент пожара видно весьма странного для покупателей и продавцов вида люди: мужчины - в камуфляже, с оружием, вещмешками и татуировками. А на этом видео - якобы процесс эвакуации раненых. Никакой паники. И всего несколько карет скорой помощи. Это на ЧП, количество жертв которого, по словам президента Зеленского, невозможно вообразить.

В итоге украинские власти придумали - более 20 погибших и под 60 раненых. Ни имен, ни фамилий жертв - мол, их невозможно опознать из-за того, что сильно обгорели. И вот на этих кадрах якобы пострадавшие в сильнейшем пожаре мирные жители Кременчуга. Отделение явно не ожоговое: нет ни специальных кроватей, ни кислородных масок. Да и в кадре - буквально несколько пациентов. Их внешний вид также не свидетельствует о том, что эти люди выжили в огне, бушевавшем на площади более 10 тысяч квадратных метров. Ожогов нет, волосы не опалены. Ранения похожи на осколочные.

- Чувства такие, что просто ты летишь вперед головой и по телу что-то бьет, осколки, что-то разрывается.

Якобы погибший в результате ракетной атаки на торговый центр - здесь же, в отделении. Видимо, специально для видеосъёмки не стали пока отвозить в морг. И ноги, попавшие в кадр, не в копоти - а ведь по версии украинских властей большинство тел погибших так обгорели, что их опознать невозможно. Владимир Зеленский после того, как запустил в мир фейк про более чем тысячу человек, оказавшихся под обстрелом, начал стремительно переобуваться. Ведь по факту предъявить массовые жертвы среди гражданского населения не получилось. И вот – новая версия чудесного спасения.

"До того, как заработали сирены воздушной тревоги, там находилось около тысячи человек. К счастью, насколько известно, многим удалось спастись. Их вывезли. Но внутри еще были люди: рабочие, посетители", - рассказал Зеленский.

Но многочисленные операторы-любители, которые снимали горящий торговый центр, почему-то не зафиксировали выбегающих из него людей. И снова изображений с внутренних камер почему-то тоже не оказалось. Но весь мир уже подхватил фейк про новую Бучу. Убийство в торговом центре, покупатели убиты Россией. Преступления против человечности. Сегодняшние заголовки западных газет. Удивительным образом срежиссированная Украиной история совпала сразу с двумя саммитами - G7 и НАТО. Лидеры стран "Большой семерки" мгновенно обвинили Москву и пообещали еще больше поддерживать Киев.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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