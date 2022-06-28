В Госдуме предложили оценить ущерб Донбассу от действий Украины и НАТО

Инициативу озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с делегацией Народного Совета ЛНР во главе с его спикером Денисом Мирошниченко предложил оценить ущерб, который нанесли Донбассу действия Украины и ее западных партнеров.

По словам Володина, нужно создать совместную рабочую группу и подсчитать ущерб, который нанес "киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР".

Результаты такой оценки, по мнению парламентария, нужно затем предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю — "пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР и ДНР", цитирует Володина "Интерфакс".

Запад тем временем задумался над восстановлением Украины. Как рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры "Большой семерки" намерены провести международную конференцию, посвященную этой теме.

В США изучают возможность конфискации российских активов, замороженных в рамках санкций, чтобы направить их на восстановление Украины. Но ряд высокопоставленных чиновников полагают, что это подорвет доверие к США как к надежной стране для инвестиций и хранения активов.

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