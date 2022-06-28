"Вы до сих пор верите СМИ?" Тодоренко пристыдила журналистов

Телеведущая опровергла информацию о рождении второго ребенка

Регина Тодоренко опровергла информацию о рождении второго ребенка. Телеведущая пристыдила журналистов, распространивших слухи о родах.

"Стыдно за вас, коллеги. Даже коллегами трудно назвать. И вы до сих пор верите СМИ?" - говорит Тодоренко в видеообращении к сотрудникам СМИ.

Ранее российские СМИ со ссылкой на инсайдеров опубликовали информацию о рождении дочери в семье певца Влада Топалова. По данным источников, Тодоренко родила на Бали. Однако, если судить по новому видео из соцсетей, телеведущая до сих пор беременна.

В семье знаменитостей уже растет сын Миша — или Майкл, как называют его сами родители. Он появился на свет в декабре 2018 года.

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За одно неловкое высказывание в социальных сетях звёзды могут понести большие убытки. Регина Тодоренко потеряла рекламные контракты после своего вопроса: "А что ты сделала, чтобы тебя не били?"

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