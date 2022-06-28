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Лавров назвал позицию Запада по Украине "шизофренией"

15:47
  • вторник
  • 28 июня 2022

Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе являются проявлением шизофрении.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится нынешний конфликт.

Как добавил министр, неважно, что о происходящем думает Владимир Зеленский, так как не он принимает решения. Россию в связи с этим не интересует, будет ли президент Украины находиться на площадке саммита G20, в котором намерен участвовать Владимир Путин.

Усиление НАТО на восточном фланге является продолжением неприемлемой линии на приближение альянса к границам России, заключил Лавров, слова которого приводит РИА "Новости".

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