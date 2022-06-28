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Чехия упразднит пост уполномоченного по отношениям с Россией

16:14
  • вторник
  • 28 июня 2022

Рассмотрен этот вопрос будет в среду

Как сообщило во вторник издание České noviny, власти Чехии намерены упразднить пост уполномоченного по чешско-российским отношениям.

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"К 30 июня планируется упразднить пост уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который два года назад был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак", - говорится в заметке.

Уточняется, что рассмотрен этот вопрос будет в среду.

После инцидента со взрывами на складах в деревне Врбетице в середине апреля 2021 года были высланы 18 сотрудников посольства России в Праге и 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Россия включила Чехию в список недружественных государств.

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