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Мишустин рассказал об итогах административной реформы

16:43
  • вторник
  • 28 июня 2022

Сокращено порядка 30 тысяч государственных служащих

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во вторник на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, что в стране была проведена административная реформа.

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"И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена. В результате мы сократили порядка 30 тысяч государственных служащих", - отметил глава кабмина (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что сделано это было "буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности".

Ранее Мишустин заявил, что Россия обладает достаточным количеством собственных ресурсов для развития и Запад этому не помешает. Глобальная цель работы правительства сейчас - обеспечить экономический суверенитет страны.

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