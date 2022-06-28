Рахмон на встрече с Путиным назвал Россию важным партнером Таджикистана

У взаимоотношений двух стран высокая динамика развития

Вопросы стратегического партнёрства России и Таджикистана стали одной из главных тем встречи Владимира Путина с президентом республики.

Эмомали Рахмон на встрече с российским лидером назвал Россию важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана. У взаимоотношений двух стран высокая динамика развития, отметил он.

Ранее Путин прибыл в Душанбе с рабочим визитом. В анонсе Кремля говорилось, что главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и военно-технической сферах. Особое внимание уделят ситуации в Афганистане. Обсудят совместные меры по обеспечению пограничной безопасности Таджикистана и предотвращению заброски радикалов с афганской стороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"