Матвиенко: цель Запада - подчинить Россию

Санкции останутся надолго

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила ситуацию в России на фоне западных санкций.

"Иногда, сталкиваясь с теми или иными (государственными) структурами, складывается впечатление, что не все до конца осознают, надеются, что все будет, как раньше. Мы все понимаем, что как раньше, не будет", - сказала она (цитата по РИА "Новости").

Как добавила председатель верхней палаты парламента, Запад вводил ограничения не для того, чтобы потом их отменить.

"Понятна их цель - остановить развитие России, подчинить Россию. Но ничего этого не будет", - заключила спикер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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