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Шотландия анонсировала новый референдум

17:33
  • вторник
  • 28 июня 2022

Пройти он может уже в следующем году

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о возможном проведении в стране нового референдума о независимости.

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"Я никогда не позволю шотландской демократии оказаться заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра. Вопрос о независимости нельзя заминать, его необходимо решить демократическим путем. Шотландское правительство предлагает провести референдум 19 октября 2023 года", - сказала она (цитата по ТАСС).

Стерджен добавила, что попросила генерального прокурора Шотландии написать запрос в британский Верховный суд.

В 2014 году в Шотландии уже проходил референдум о независимости. За высказались 44,7% избирателей, против - 55,3%. Явка составила 84,5%. Таким образом, Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства.

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